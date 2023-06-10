Полузащитник «Ман Сити» Родри отыграл 52 матча в старте за сезон

Футболист «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес провёл 52 матча с первых минут в сезоне-2022/2023. Никто, кроме Лионеля Месси, не играл больше под руководством Хосепа Гвардиолы в рамках одной кампании.

Финал Лиги чемпионов — 2022/2023 с «Интером» стал для Родри 52-й игрой в этом сезоне, проведённой с первых минут. Под руководством Хосепа Гвардиолы только один игрок провёл большее количество матчей в рамках одной кампании в старте. Это был Лионель Месси в «Барселоне» в сезоне-2011/2012. Аргентинский нападающий тогда 57 раз появлялся на поле с первых минут.

В 36 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Родри забил два гола и сделал шесть результативных передач. В Лиге чемпионов на счету 26-летнего опорного полузащитника один гол, забитый в ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала.