Грилиш: я был плох в матче с «Интером», но мне всё равно. Гвардиола — гений
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Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу своей команды в Лиге чемпионов.
«Я был плох в матче с «Интером», но мне всё равно. Выиграть требл с такой группой игроков — это нечто особенное.
Все, кто меня знает, осведомлены, как сильно я люблю футбол. Это то, ради чего я усердно работал всю свою жизнь.
Я просто сказал Гвардиоле: «Я хочу поблагодарить вас». Он так сильно верил в меня. Он гений!» — приводит слова Грилиша BT Sport.
Напомним, «горожане» обыграли в решающем матче «Интер» со счётом 1:0. Единственным мячом отметился хавбек «Сити» Родри на 68-й минуте, отличившийся после отскока от защитника «нерадзурри». Для «Манчестер Сити» это первая победа в самом престижном еврокубковом турнире Европы.
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