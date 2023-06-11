Грилиш: я был плох в матче с «Интером», но мне всё равно. Гвардиола — гений

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу своей команды в Лиге чемпионов.

«Я был плох в матче с «Интером», но мне всё равно. Выиграть требл с такой группой игроков — это нечто особенное.

Все, кто меня знает, осведомлены, как сильно я люблю футбол. Это то, ради чего я усердно работал всю свою жизнь.

Я просто сказал Гвардиоле: «Я хочу поблагодарить вас». Он так сильно верил в меня. Он гений!» — приводит слова Грилиша BT Sport.

Напомним, «горожане» обыграли в решающем матче «Интер» со счётом 1:0. Единственным мячом отметился хавбек «Сити» Родри на 68-й минуте, отличившийся после отскока от защитника «нерадзурри». Для «Манчестер Сити» это первая победа в самом престижном еврокубковом турнире Европы.