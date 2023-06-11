Вратарь «Ман Сити» стал двукратным победителем ЛЧ, сыграв в ней за всю карьеру два матча
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Завершился финальный матч Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Таким образом, третий вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон стал двукратным победителем Лиги чемпионов.
Первый раз 37-летний англичанин выиграл трофей с «Ливерпулем» аж в 2005 году и тоже в столице Турции — Стамбуле (победа над «Миланом» в серии пенальти). Примечательно, что Карсон провёл в Лиге чемпионов всего два матча за всю карьеру.
Карсон также выступал за такие команды, как «Астон Вилла», «Вест Бромвич», «Уиган», «Дерби Каунти» и «Бурсаспор».
В сезоне-2022/2023 37-летний голкипер ни сыграл ни одного матча за «Манчестер Сити».
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