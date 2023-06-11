«Барселона» посвятила пост Гвардиоле после его победы в финале Лиги чемпионов с «Ман Сити»

«Барселона» опубликовала пост о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиолы, который стал победителем нынешнего сезона Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче турнира «Интер» (1:0).
«Чемпион однажды – чемпион навсегда», – написала «Барселона» в официальном «твиттере» добавив фото Гвардиолы с трофеем Лиги чемпионов, который он завоевал в составе «Барселоны».
Для Гвардиолы этот трофей стал 35-м в его тренерской карьере. 52-летний специалист выиграл 14 трофеев с «Барселоной», семь — с мюнхенской «Баварией». 14-й трофей с «Манчестер Сити» Хосеп завоевал вчера, 11 июня, в турецком Стамбуле.
«Манчестер Сити» впервые в истории смог выиграть Лигу чемпионов. Отметим, «горожане» завоевали требл по итогам сезона-2022/2023.
Фанаты «Интера» жгут файеры около стадиона перед финалом ЛЧ
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