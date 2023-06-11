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Холанд высказался о работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Холанд высказался о работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о работе с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

«Он по-настоящему эмоциональный. То же самое и со мной. Это такая большая игра. Давление невероятное. Работать с ним — это действительно нечто особенное. У нас хорошие отношения, и я с нетерпением жду следующего сезона, чтобы развить их ещё больше. Я всё ещё молод. У меня в запасе еще много лет. Тренироваться у него каждый день, у лучшего тренера в мире, — это хорошее место», — приводит слова Холанда BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» стал победителем нынешнего сезона Лиги чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0). «Горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов.

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