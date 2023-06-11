Гвардиола: теперь отдайте мне должное за пять выигранных титулов в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о собственном наследии после победы в финале Лиги чемпионов с «Интером».

«Весь мир говорил, что мы не сможем этого сделать, что мы недостаточно хороши. Может быть, меня считали недостаточно способным. Мне казалось, что мы делаем великие дела. Я хорош, но недостаточно хорош, чтобы каждый сезон выигрывать Лигу чемпионов или уж тем более треблы. Мне нравится Лига чемпионов за то, что она делает историю. Но теперь отдайте мне должное за пять выигранных титулов в АПЛ за шесть лет», — сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Клуб из Манчестера впервые в своей истории стал победителем главного европейского турнира. Гвардиола выиграл Лигу чемпионов впервые с 2011 года.