Гвардиола: нам было тяжело, «Интер» — исключительная команда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола комплиментарно высказался об «Интере» после финала Лиги чемпионов.

«Во-первых, хочу поздравить «Интер». Ничто не может облегчить горечь поражения, но быть второй лучшей командой Европы — это здорово. Также хочу поблагодарить руководство. Любого другого они бы уволили давным-давно. Сколько клубов разрушают свои проекты из-за желания выиграть в этом турнире. Мы забили во втором тайме, и если бы пропустили в концовке — я бы не изменился, остался бы таким же человеком.

Сегодня мы оформили требл, но я думаю, даже без этого достижения стоит отдать должное этой команде за пять побед в АПЛ за последние годы. Нам было тяжело, «Интер» — исключительная команда», — сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.