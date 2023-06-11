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Гвардиола: нам было тяжело, «Интер» — исключительная команда

Гвардиола: нам было тяжело, «Интер» — исключительная команда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола комплиментарно высказался об «Интере» после финала Лиги чемпионов.

«Во-первых, хочу поздравить «Интер». Ничто не может облегчить горечь поражения, но быть второй лучшей командой Европы — это здорово. Также хочу поблагодарить руководство. Любого другого они бы уволили давным-давно. Сколько клубов разрушают свои проекты из-за желания выиграть в этом турнире. Мы забили во втором тайме, и если бы пропустили в концовке — я бы не изменился, остался бы таким же человеком.

Сегодня мы оформили требл, но я думаю, даже без этого достижения стоит отдать должное этой команде за пять побед в АПЛ за последние годы. Нам было тяжело, «Интер» — исключительная команда», — сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

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