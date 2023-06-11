Гвардиола: сэр Алекс Фергюсон написал мне утром, для меня честь быть в одном ряду с ним
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих эмоциях в связи с тем, что «горожане» повторили требл Алекса Фергюсона.
Клуб занял первое место в английской Премьер-лиге, завоевал Кубок Англии и выиграл в Лиге чемпионов.
«Для меня честь быть в одном ряду с сэром Алексом Фергюсоном. Я получил от него сообщение сегодня утром и был тронут», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Напомним, вчера в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол был забит полузащитником «горожан» Родри.
Последний раз английские клубы завоёвывали требл в 1999 году — это был «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
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