«Ман Сити» — лучший клуб Европы. Но летом команду ждут серьёзные перемены

«Манчестер Сити» всё-таки стал лучшим клубом Европы: впервые в истории победил в Лиге чемпионов. Но команду всё равно ждут перемены. Разбираемся, как может поменяться состав команды к новому сезону.

У кого истекают контракты

Два футболиста «Сити» станут свободными агентами через три недели. Первый — Илкай Гюндоган. Пожалуй, это главный вопрос, который нужно решить боссам клуба в ближайшее время. Если верить Хосепу Гвардиоле, спортивный директор уже работает над продлением договора. Впрочем, время идёт, а официальной информации по-прежнему нет. Не исключено, что она появится после финала Лиги чемпионов.

Какие ещё есть варианты у Гюндогана? Авторитетное французское издание L’Equipe сообщает, что немец входит в список трансферных целей «ПСЖ». Но никакой конкретики здесь пока нет. Гораздо интереснее вариант с «Барселоной». В мае Mundo Deportivo писал, что Гюндоган уже согласовал контракт с каталонским клубом. Чуть позже появилась информация об отказе Илкая от нового предложения «Сити». А далее сообщалось, что Хави убедил немца перебраться в Испанию.

Второй футболист с истекающим контрактом — защитник Бенжамен Менди. В этом сезоне он не провёл ни одного матча, поскольку вынужден решать проблемы посерьёзнее, чем конкуренция с партнёрами. Француза обвиняли в изнасиловании, а в январе нынешнего года оправдали по семи пунктам. Уход Менди нельзя назвать потерей, ведь в этом сезоне «Ман Сити» прекрасно справился и без него.

Кто ещё может уйти

Непонятно, что ждёт Жоау Канселу. Португалец провёл вторую половину сезона в аренде в «Баварии» (21 матч, один гол, шесть ассистов). Ещё в середине мая появилась информация, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель недоволен игровой формой защитника. Немецкая команда отказалась от выкупа прав на футболиста, и он вернётся в «Сити».

Согласно информации британской прессы, Канселу не входит в планы Гвардиолы. Один из вариантов для португальца — «Барселона». Тренер каталонцев Хави говорил, что клуб пытался арендовать игрока ещё зимой, однако сделка сорвалась в последний момент. Судя по всему, теперь сине-гранатовые снова нацелились на флангового защитника. Правда, у них есть серьёзный конкурент. Канселу готов купить «Арсенал». «Барса» рассматривает вариант с арендой, так что предложение лондонского клуба может заинтересовать «Сити» больше.

Ещё один претендент на выход — Эмерик Лапорт. Он потерял место в основе (всего 12 матчей в АПЛ) и рассматривает вариант с переездом в Испанию. По данным Mundo Deportivo, ради этого защитник готов пойти на сокращение зарплаты. Лапорт мечтает играть в «Барселоне», но за ним также следят представители «ПСЖ». Боссы французского клуба ищут нового центрального защитника, и Лапорт входит в их лонг-лист.

Эмерик Лапорт Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Кто может прийти

«Сити» уже согласовал условия контракта с полузащитником «Челси» Матео Ковачичем (информация от инсайдера Романо). Сам хорват готов сменить клуб, особенно на фоне неудачной игры лондонцев в прошедшем сезоне. Теперь клубы должны решить вопрос о сумме компенсации. Романо утверждает, что стороны обсудят этот вопрос после финала Лиги чемпионов. В трансфере Ковачича заинтересован Гвардиола, а сам игрок воодушевлён шансом поработать вместе с испанским тренером.

Кроме того, «Сити» претендует на защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. И это косвенно подтверждает скорый отъезд Лапорта. В контракте хорватского футболиста есть пункт об отступных (€ 115 млн). Правда, немецкий клуб может пойти навстречу игроку и продать его дешевле. Обладателю такой фамилии сам бог велел поработать с Гвардиолой!

Йошко Гвардиол Фото: Lars Baron/Getty Images

Подпишут ли новый контракт с Холандом

Норвежский суперснайпер без труда адаптировался в АПЛ и наколотил кучу голов. За его голевыми подвигами следят все топ-клубы, и боссы «Сити» уже опасаются, что Холанд задержится на «Этихаде» не так надолго, как им хотелось бы. Они намерены продлить контракт с форвардом, чтобы помешать другим командам переманить футболиста к себе. В «Сити» рассчитывают, что требл поможет убедить игрока остаться. Нынешний контракт норвежца истекает в 2027 году.