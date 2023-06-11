Гвардиола — о следующем сезоне «Манчестер Сити»: не сейчас, пришло время праздновать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался обсуждать следующий сезон клуба после победы в финале Лиги чемпионов («горожане» играли с миланским «Интером» и победили со счётом 1:0).

«Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: «О, следующий финал Лиги чемпионов в Лондоне». Я вам не скажу, что ответил ему на это.

Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдёт, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом.

В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но всё же не настолько», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.