Гвардиола — о следующем сезоне «Манчестер Сити»: не сейчас, пришло время праздновать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался обсуждать следующий сезон клуба после победы в финале Лиги чемпионов («горожане» играли с миланским «Интером» и победили со счётом 1:0).
«Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: «О, следующий финал Лиги чемпионов в Лондоне». Я вам не скажу, что ответил ему на это.
Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдёт, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом.
В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но всё же не настолько», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.
- 11 июня 2023
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