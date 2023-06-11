«Ожидание простое — победа ЦСКА». Ловчев — о Суперфинале Кубка России

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ожидание простое — победа ЦСКА, потому что команда более сильная. Не скажу, что без слабых мест, но не вижу явно слабых мест. Нет такого, как Кайо, который может навалить.

Для «Краснодара» эта игра важна в том смысле, что у клуба нет трофеев, а путь пройден большой. Галицкий многое сделал, и надо сказать, что с пути, о котором он говорил, не сворачивает — команда играет в атаку, исполнителей и тренеров берут под это понимание владельца. Но время идёт, а титулов нет — вот главное ожидание от клуба перед финалом.

Что касается ЦСКА, то это, по-моему, первый финал или матч за титул после эпохи Игнашевича и Березуцких. И клуб, и главный тренер Федотов и не скрывают, что цель тут одна. Только трофей. Мой прогноз — 2:1 в пользу ЦСКА. И думаю, что в первом тайме ЦСКА забьёт», — написал Ловчев в телеграм-канале.