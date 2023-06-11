Кавазашвили: сегодня ЦСКА по своему уровню похож на «Зенит». Как бы странно это ни звучало

Бывший футболист Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«У ЦСКА больше шансов забрать трофей в Суперфинале Кубка. На сегодняшний день ЦСКА находится в привилегированном положении. Федотову удалось создать боевой и сплочённый коллектив, который может серьёзно собраться на каждый матч. ЦСКА постепенно прибавляет в своих играх, хотя у многих команд бывает так, когда один матч хороший, а во втором идёт спад. Все футболисты, на которых у болельщиков не было больших надежд, тоже начинают прогрессировать. Это говорит о том, что у футболистов запредельная самоотдача. Это огромная заслуга Федотова и тренерского штаба. Сегодня эта команда по своему уровню похожа на «Зенит». Как бы странно это ни звучало. Во всех линиях играют одинаково здорово», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 11 июня 2023
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