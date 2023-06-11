Армянский футболист забил с центра поля и принес победу «Коламбусу»

Футболист «Коламбуса» Лукас Селараян забил роскошный гол с центра поля на 93-й минуте матча с «Чикаго Файр».

30-летний полузащитник взял контроль над мячом и в одно касание хлёстким ударом направил его в сторону ворот. Такое смелое решение ошеломило голкипера чикагского клуба, который не смог даже достать до залетающего в сетку мяча.

В этом сезоне Лукас Селараян сыграл в 15 матчах, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач. Он играет в американском клубе с 2020 года, до этого он продолжительное время выступал за мексиканский «Тигрес». Начал карьеру полузащитник в Аргентине, в клубе «Бельграно».

«Коламбус» сейчас занимает шестое место в МЛС, они набрали 27 очков в 17 матчах, одержали восемь побед, проиграли шесть раз и трижды сыграли вничью.

Видео доступно на канале «Major League Soccer», права на видео принадлежат MLS