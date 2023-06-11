Стал известен предварительный состав участников дивизиона «А» Второй лиги сезона-2023/2024
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Стал известен предварительный состав участников дивизиона «А» Второй лиги сезона-2023/2024.
«Золотая группа» дивизиона «А»:
— четыре команды, которые покинули Первую лигу: «Велес» (Москва), «Уфа», «Волга» (Ульяновск) и «Краснодар-2»;
— четыре команды, занявшие вторые места в группах Второй лиги сезона-2022/2023: «Иртыш» (Омск), «Динамо» (Брянск), «Муром», «Чайка» (Песчанокопское);
— две лучшие команды из занявших третьи места в группах Второй лиги сезона-2022/2023: «Ротор» (Волгоград) и «Спартак» (Кострома).
«Серебряная группа» дивизиона «А»: «Амкар-Пермь», «Родина-2» (Москва), «Форте» (Таганрог), «Челябинск», «Текстильщик» (Иваново), «Салют» (Белгород), «Кубань Холдинг» (Павловская), «Новосибирск», «Чертаново» (Москва), «Авангард» (Курск).
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