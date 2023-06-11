Дмитрий Булыкин: Гвардиола — величайший тренер в истории. Успех Пепа заслуживает уважения

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.
«Мне понравился финал Лиги чемпионов. Были интересные и красивые моменты, но, к сожалению, мало голов. Зато была интрига — «Интер» мог отыграться в самой концовке. Конечно, я ожидал победу «Манчестер Сити», но с более явным преимуществом в счёте. Игроки «Интера» — молодцы, неплохо показали себя. Правда, не очень понятно, где была опорная зона в моменте с пропущенным голом — в итоге как раз это оказалось непростительно.
Гвардиола — величайший тренер в истории. Он дважды оформил требл с разными командами, а многим и Лига чемпионов не поддаётся. Он молодец — вошёл в ранг великих. Успех Пепа заслуживает уважения: независимо от того, сколько было потрачено на трансферы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 11 июня 2023
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