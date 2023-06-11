«Сити» — в элите команд, оформивших требл. Но два клуба делали это дважды

А кто ещё его брал? Рекорд «Селтика» просто совершенен — ему покорилось за сезон четыре трофея.

В день финала Лиги чемпионов одна часть Манчестера ликовала, а другая грустила – «Сити» додавил «Интер» и повторил достижение легендарной команды Алекса Фергюсона из 1999-го. Команда Гвардиолы стала второй в Англии после «красных дьяволов», которой удалось оформить требл. Сам тренер второй раз вошёл в когорту величайших – в 2009 году он брал требл с «Барселоной».

Достижение крутейшее, но в Европе совсем не уникальное. Вспоминаем, кому ещё удалось оставить след в истории.

«Селтик»-1966/1967

Страна: Шотландия

Тренер: Джок Стейн

Лучший бомбардир: Джо Макбрайд (35)

Первый европейский требл оформила команда из Глазго, чьё достижение представляет особую ценность не столько из-за статуса первопроходца, сколько из-за количества турниров. Ведь в том сезоне «кельты» взяли ещё и Кубок шотландской лиги. В чемпионате Шотландии команда Джока Стейна опередила принципиальных соперников из «Рейнджерс» всего на три очка, в финале Кубка страны был повержен «Абердин» (2:0), а потом состоялся триумф в Кубке чемпионов.

Игроки «Селтика» на чемпионском параде Фото: Daily Herald/Getty Images

По ходу турнира «Селтик» обыграл «Цюрих» (5:0 по сумме двух матчей), «Нант» (6:2), «Войводину» (2:1) и «Дуклу» (3:1). Любопытно, что это был уже 12-й финал КЕЧ и первый, в котором не принимали участия «Реал» и «Бенфика» – в Лиссабоне «кельтам» противостоял миланский «Интер». Итальянцы применили «катеначчо», вышли вперёд благодаря раннему пенальти, но шотландцы проявили характер и одержали волевую победу благодаря голам Томми Геммелла (63-я минута) и Стиви Чалмерса (84-я). После той победы они получили прозвище «лиссабонские львы».

«Аякс»-1971/1972

Страна: Нидерланды

Тренер: Стефан Ковач

Лучший бомбардир: Йохан Круифф (33)

Вдохновлённый великим Йоханом Круиффом и демонстрировавший лучшие образцы тотального футбола «Аякс» проиграл за весь сезон лишь 1 матч из 48! Амстердамская команда выиграла 26 из последних 27 матчей чемпионата Голландии, после чего хлопнула в финале Кубка страны «Ден Хааг» со счётом 3:2. Финальный матч Кубка чемпионов «Аякс» проводил в Роттердаме, где в присутствии 67 тысяч зрителей обыграл «Интер» благодаря дублю Круиффа. Несмотря на это, «Золотой мяч» того сезона ушёл немцу Францу Беккенбауэру, ставшему спустя месяц чемпионом Европы.

Йохан Круифф с одноклубниками и трофеем чемпионов Фото: Sepia Times/Getty Images

«ПСВ Эйндховен» — 1987/1988

Страна: Нидерланды

Тренер: Гус Хиддинк

Лучший бомбардир: Вим Кифт (33)

Целых 16 лет ни одной команде не удавалось сконструировать требл – самая долгая серия в европейском футболе. Это был первый полный сезон Гуса Хиддинка в качестве главного тренера – после завершения карьеры игрока в 1982 году он выполнял функции ассистента. Его команда легко выиграла Эредивизию с преимуществом в девять очков над «Аяксом», забив 117 мячей в 34 матчах. А вот финал Кубка Нидерландов ПСВ чуть не проиграл. За пять минут до конца встречи с «Родой» чемпионы «горели» 1:2, но сначала правый бельгийский защитник Эрик Геретс сравнял счет, а в компенсированное время победу команде Хиддинка принёс датский полузащитник Сёрен Лербю.

Гус Хиддинк и заветный «ушастый» Фото: Herbert Rudel/Imago/ТАСС

В Кубке чемпионов голландцы шли с большим скрипом – начиная со стадии 1/4 финала, они не выиграли ни одной встречи и проходили в следующий раунд лишь благодаря забитым на выезде мячам. Таким образом, они прошли «Бордо» и «Реал». Не удалось ПСВ выиграть в основное время и в финале у «Бенфики» – после нулевой ничьей победителя выявляли в серии пенальти. «Ушастый» трофей и требл голландцам принёс вратарь Ханс ван Брёкелен, парировавший пенальти Антониу Велозу (6:5).

«Манчестер Юнайтед» — 1998/1999

Страна: Англия

Тренер: Алекс Фергюсон

Лучший бомбардир: Дуайт Йорк (29)

«Манчестер Юнайтед» стал первой английской командой, выигравшей требл. По ходу каждого турнира в сезоне у «красных дьяволов» было предостаточно моментов, когда они находились в нескольких минутах от поражения, но всегда выплывали. В этом заключалась фишка фантастической команды Алекса Фергюсона.

Титул чемпионов Англии «МЮ» завоевал лишь в последнем туре, опередив на одно очко «Арсенал». Манкунианцы «горели» «Тоттенхэму» на своём поле, но вырвали победу 2:1 благодаря голам Бекхэма и Коула. Ещё более драматичные моменты «дьяволы» пережили в Кубке Англии. В четвёртом раунде с «Ливерпулем» они уступали к 89-й минуте 0:1 и снова перевернули игру – сначала Йорк сравнял счёт, а на 90+2-й минуте заклятых соперников пришиб Сульшер – 2:1!

Великая команда Алекса Фергюсона после победы в Лиге чемпионов Фото: Peter Kneffel/Getty Images

Похожий фокус удалось провернуть в полуфинале с «Арсеналом». При счёте 1:1 и играя в меньшинстве на 90+2-й минуте, Шмейхель парировал пенальти от Бергкампа, а в компенсированное время с конкурентами по чемпионской гонке расправился Гиггз. И, наконец, в финале Лиги чемпионов «дьяволы» снова показали выдающийся характер. «Бавария» в том сезоне также претендовала на требл, но голы Шерингема и Сульшера в течение двух минут отправили трофей в Манчестер.

«Барселона»-2008/2009

Страна: Испания

Тренер: Пеп Гвардиола

Лучший бомбардир: Лионель Месси (38)

В первый сезон Пепа Гвардиолы в качестве тренера «Барселоны» его команда, ведомая Лионелем Месси, обогнала всех и стала первым испанским клубом, выигравшим требл. Каталонцы уверенно одержали победу в Ла Лиге (забили 105 мячей и финишировали с отрывом в девять очков) и в Кубке Испании, разгромив «Атлетик» (4:1).

В Лиге чемпионов команда иногда позволяла себе расслабиться. В третьем квалификационном раунде каталонцы проиграли на выезде краковской «Висле» (0:1), но в ответной встрече взяли уверенный реванш (4:0). На групповом этапе «Барселона» уступила дома донецкому «Шахтёру» (2:3), но всё же прошла в плей-офф с первого места.

Самый трудный матч сине-гранатовые провели в ответном полуфинале с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» после нулевой ничьей на «Камп Ноу».

Игроки «Барселоны» качают Гвардиолу после триумфа в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

Лондонцы забили быстрый мяч, уверенно вели игру и несколько раз претендовали на пенальти, но норвежский арбитр Эвребё уверенно им в этом отказывал. Развязка наступила на 90+3-й минуте, когда Иньеста сумасшедшим дальним ударом забил «золотой» выездной мяч и отправил каталонцев в финал. В решающем матче в Риме «Барса» обыграла действующих чемпионов «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 благодаря голам Это'О и Месси.

«Интер»-2009/2010

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуринью

Лучший бомбардир: Диего Милито (30)

Жозе Моуринью помог «Интеру» стать первым итальянским клубом, сделавшим требл. Тренеру удалось создать потрясающую атмосферу в команде, лидерами которой стали непроходимые защитники Матерацци, Самуэль и Лусио, а в атаке зажигали Снейдер и Милито. Серию А «Интер» выиграл с преимуществом в два очка над «Ромой», а затем обыграли «волков» и на Олимпийском стадионе в Риме в решающем матче Кубка Италии (1:0).

Жозе Моуринью с Кубком чемпионов Фото: Alex Livesey/Getty Images

В Лиге чемпионов дела не особо ладились – на групповом этапе они выиграли лишь два матча и заняли второе место вслед за «Барселоной». Вкус крови «чёрно-синие» почувствовали в плей-офф, когда сначала обыграли бывшую команду Моуринью «Челси», а в четвертьфинале прошли московский ЦСКА. Главное испытание команду ждало в полуфинале с «Барселоной»: «Интер» победил дома (3:1), а затем больше часа отбивался в меньшинстве на «Камп Ноу» после удаления Мотты. И всё же они добились необходимого результата – проигрыш со счётом 0:1 вывел их в финал. В решающем матче миланцы одолели в Мадриде «Баварию» благодаря дублю Милито.

«Бавария»-2012/2013

Страна: Германия

Тренер: Юпп Хайнкес

Лучший бомбардир: Томас Мюллер (23)

«Бавария» могла сделать требл на год раньше, но тогда за месяц упустила все три трофея: титул и Кубок забрала «Боруссия» Клоппа, а в мюнхенском финале Лиги чемпионов их превзошёл «Челси».

Игроки «Баварии» и тренер Юпп Хайнкес после победы в Лиге чемпионов Фото: Alex Grimm/Getty Images

В Бундеслиге мюнхенцы проиграли всего один матч, финишировав на 25 очков выше «Дортмунда». Это был сезон, с которого началась продолжающаяся серия «Баварии» из 11 чемпионатов Бундеслиги подряд. В финале Кубка Германии был повержен «Штутгарт» (3:2). В Лиге чемпионов тяжко пришлось уже со стадии 1/8 финала, когда «Бавария» прошла «Арсенал» только за счёт голов на выезде. Но дальше проблем практически не возникало, а в финале мюнхенцы разобрались с «Боруссией» – 2:1.

«Барселона»-2014/2015

Страна: Испания

Тренер: Луис Энрике

Лучший бомбардир: Лионель Месси (58)

В Ла Лиге «Барса» бодалась с «Реалом» почти до конца гонки и в итоге всё же превзошла мадридцев на два очка. В финале Кубка Испании каталонцы разбили «Атлетик» (3:1). В Лиге чемпионов «Барса» тоже заметно доминировала. В 1/8 финала каталонцы выбили «Манчестер Сити», в четвертьфинале – «ПСЖ», в полуфинале досталось «Баварии», а в решающем матче был повержен «Ювентус» (3:1).

Требл «Барсе» во многом принесла крутая игра супертрио Месси — Неймар — Суарес Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Бавария»-2019/2020

Страна: Германия

Тренер: Ханс-Дитер Флик

Лучший бомбардир: Роберт Левандовски (55)

На пользу «Баварии» пошла смена тренера по ходу сезона. Разругавшегося с игроками Нико Ковача в ноябре заменил Флик, который принял команду на четвёртом месте в Бундеслиге. Новый тренер наладил атмосферу в раздевалке, и в итоге мюнхенцы завоевали «Серебряную салатницу» за два тура до финиша. В финале Кубка Германии был повержен леверкузенский «Байер» – 4:2.

Роберт Левандовски и Хасан Салихамиджич празднуют победу в ЛЧ Фото: Michael Regan/Getty Images

В Европе «Бавария» так и вовсе крушила соперников. Мюнхенцы выиграли все шесть матчей на групповом этапе с показателем забитых и пропущенных мячей 24-5. В плей-офф «Бавария» хлопала соперников не менее уверенно. Суммарные победы над «Челси» (7:1), «Барселоной» (8:2) и над «Лионом» (3:0) привели мюнхенцев в финал. В решающем матче в Лиссабоне команда Флика одолела «ПСЖ» (1:0) благодаря голу Комана.