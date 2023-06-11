Йошко Гвардиол не примет участия в плей-офф Лиги наций из-за травмы
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Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол не сможет принять участия в плей-офф Лиги наций УЕФА. Об этом сообщается в «твиттере» «Лейпцига» — клуба, за который выступает игрок.
Гвардиол досрочно покинул расположение хорватской национальной команды из-за проблем с пахом. Таким образом, сборная сыграет с Нидерландами без него. Игра состоится 14 июня, победитель матча встретится в финале с Испанией или Италией. Хорватия заняла первое место в квартете с Данией, Францией и Австрией. Нидерланды выиграли группу с Бельгией, Польшей и Уэльсом.
На чемпионате мира 2022 года Гвардиол выиграл бронзовую медаль в составе хорватской команды. «Лейпциг» завершил нынешний сезон на третьей строчке турнирной таблицы немецкой Бундеслиги.
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