Йошко Гвардиол не примет участия в плей-офф Лиги наций из-за травмы

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол не сможет принять участия в плей-офф Лиги наций УЕФА. Об этом сообщается в «твиттере» «Лейпцига» — клуба, за который выступает игрок.

Гвардиол досрочно покинул расположение хорватской национальной команды из-за проблем с пахом. Таким образом, сборная сыграет с Нидерландами без него. Игра состоится 14 июня, победитель матча встретится в финале с Испанией или Италией. Хорватия заняла первое место в квартете с Данией, Францией и Австрией. Нидерланды выиграли группу с Бельгией, Польшей и Уэльсом.

На чемпионате мира 2022 года Гвардиол выиграл бронзовую медаль в составе хорватской команды. «Лейпциг» завершил нынешний сезон на третьей строчке турнирной таблицы немецкой Бундеслиги.