ЦСКА объявил стартовый состав на Суперфинал Кубка России

Сегодня, 11 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00 мск. Армейцы объявили стартовый состав на матч.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов

Фонбет Кубок России. Суперфинал Фонбет Кубок России. Суперфинал 11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, обыграв в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором «Урал» (2:1).

Московский клуб является семикратным обладателем национального кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но выходила единожды в финал в 2014 году, где уступила «Ростову».