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Президент РФС Дюков: удастся ли Кубку России по антуражу перебить ЛЧ? Будем стараться

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, удастся ли Кубку России перебить Лигу чемпионов по антуражу.

«Удастся ли Кубку России перебить Лигу чемпионов по антуражу? Посмотрим, будем стараться», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 11 июня, в матче Суперфинала Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков в 30 матчах. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.