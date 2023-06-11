«Ньюкасл» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за полузащитника «Лестера» Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клуб этим летом. В услугах 26-летнего англичанина заинтересованы «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Шпоры» пока уступают в борьбе за футболиста, сообщает Sky Sports.
По данным источника, прямо сейчас «Ньюкасл» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Мэддисона, действующий контракт которого с «Лестером» истекает следующим летом. «Сороки» проявляли интерес к 26-летнему англичанину ещё зимой, но тогда «лисы» отказались отпускать его.
По итогам сезона-2022/2023 «Лестер» покинул английскую Премьер-лигу, заняв 17-е место. «Ньюкасл» стал четвёртым, пробившись в Лигу чемпионов, а «Тоттенхэм» — восьмым.
Джеймс Мэддисон провёл за «Лестер» 30 игр в чемпионате Англии, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.
- 11 июня 2023
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
18:58
-
18:54
-
18:54
-
18:53
-
18:41
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:16
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:26
-
17:21
-
17:17
-
17:10
-
16:55
-
16:40
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:34
-
16:28