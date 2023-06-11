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«Ньюкасл» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за полузащитника «Лестера» Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клуб этим летом. В услугах 26-летнего англичанина заинтересованы «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Шпоры» пока уступают в борьбе за футболиста, сообщает Sky Sports.

По данным источника, прямо сейчас «Ньюкасл» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Мэддисона, действующий контракт которого с «Лестером» истекает следующим летом. «Сороки» проявляли интерес к 26-летнему англичанину ещё зимой, но тогда «лисы» отказались отпускать его.

По итогам сезона-2022/2023 «Лестер» покинул английскую Премьер-лигу, заняв 17-е место. «Ньюкасл» стал четвёртым, пробившись в Лигу чемпионов, а «Тоттенхэм» — восьмым.

Джеймс Мэддисон провёл за «Лестер» 30 игр в чемпионате Англии, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.