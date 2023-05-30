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«Лестер» могут покинуть до десяти игроков. Клуб вылетел из АПЛ в этом сезоне

Из «Лестера», покинувшего высший английский дивизион по итогам сезона-2022/23, могут уйти до десяти футболистов. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

По сведениям источника, Харви Барнс и Джеймс Мэддисон, интерес к которым проявляют некоторые английские топ-клубы, почти наверняка покинут «Лестер» этим летом.

Кроме того, в конце июня истекают контракты с такими игроками, как Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес и Юри Тилеманс. Вероятнее всего, «лис» покинет и Вильфред Ндиди.

За 26-летнего Мэддисона «Лестер» хочет получить не менее € 57,5 млн. Ранее сообщалось, что в услугах английского полузащитника заинтересованы «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

По итогам сезона-2022/23 «Лестер» покинул английскую Премьер-лигу. Следующий сезон «лисы» проведут в Чемпионшипе.