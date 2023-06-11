Джеррарда зовут в «Аль-Иттифак». Экс-тренер «Астон Виллы» взял время на размышления

Бывшему тренеру «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивену Джеррарду предложили возглавить саудовский клуб «Аль-Иттифак», сообщает Reuters.

По данным источника, Джеррард нашёл привлекательной идею возглавить клуб из Саудовской Аравии, но попросил время, чтобы изучить этот вариант продолжения своей тренерской карьеры.

Из «Астон Виллы» английского специалиста уволили в октябре прошлого года, с тех пор он находится без работы.

«Аль-Иттифак» прошлый сезон завершил на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Астон Вилла, которую возглавил после Джеррарда Унаи Эмери, стала седьмой в Премьер-лиге.

Стивен ранее возглавлял шотландский «Рейнджерс», а до этого трудился в молодёжной команде «Ливерпуля.