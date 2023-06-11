Колосков раскритиковал судейство в Суперфинале Кубка между ЦСКА и «Краснодаром»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал судейство в Суперфинале Кубка между ЦСКА и «Краснодаром».

«Судья был не лучший. Очень вольно трактовал силовую игру, разрешал борьбу… Вы же сами видели — то через бедро, то на лопатки… Ну что это? Судья был достоин финала, но отработал плохо», — передаёт слова Колоскова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Суперфинал Кубка обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В первой половине встречи не было показано ни одной жёлтой карточки.

Победу в решающем матче одержала московская команда, обыгравшая «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. Решающий гол с 11-метровой отметки забил форвард армейцев Антон Заболотный. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.