Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал судейство в Суперфинале Кубка между ЦСКА и «Краснодаром».
«Судья был не лучший. Очень вольно трактовал силовую игру, разрешал борьбу… Вы же сами видели — то через бедро, то на лопатки… Ну что это? Судья был достоин финала, но отработал плохо», — передаёт слова Колоскова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, Суперфинал Кубка обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В первой половине встречи не было показано ни одной жёлтой карточки.
Победу в решающем матче одержала московская команда, обыгравшая «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. Решающий гол с 11-метровой отметки забил форвард армейцев Антон Заболотный. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
- 11 июня 2023
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:23