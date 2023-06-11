Андрей Ещенко: вчера «Ман Сити» выиграл за счёт Эдерсона, а сегодня ЦСКА за счёт Акинфеева

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко подвёл итоги Суперфинала Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Вчера «Манчестер Сити» выиграл за счёт Эдерсона, а сегодня ЦСКА выиграл за счёт Акинфеева. Интересный матч. Вратари — молодцы.

Вратари показали, что достойны не только полевые игроки. Сегодня бы дал звание лучшего игрока Акинфееву, а вчера — Эдерсону», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в прошедшем сегодня Суперфинале Кубка России победу одержал ЦСКА. Для московского клуба этот завоёванный трофей стал первым за последние пять лет. Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отразил два удара в послематчевой серии пенальти.