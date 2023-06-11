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ЦСКА завоевал первый трофей за последние пять лет

ЦСКА завоевал первый трофей за последние пять лет
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Московский ЦСКА завоевал первый трофей за последние пять лет, одержав победу над «Краснодаром» в финале Фонбет Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти).

В последний раз армейцы отмечали победу в каком-либо турнире в 2018 году. Тогда ЦСКА выиграл у «Локомотива» в матче за Суперкубок России (1:0). С тех пор красно-синие не побеждали ни в одном соревновании, в котором принимали участие.

Таким образом, выигранный по итогам сезона-2022/2023 Кубок России стал первым для московского ЦСКА за последние пять лет. В прошедшем сегодня Суперфинале армейцы обыграли «Краснодар» в серии пенальти. Решающий удар с «точки» нанёс нападающий Антон Заболотный.

Игрок «быков» Олакунле Олусегун, пробивавший после российского форварда ЦСКА, свою попытку не реализовал.

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