Евгений Гинер отреагировал на победу ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Президент ЦСКА Евгений Гинер подвёл итоги Суперфинала Кубка России между армейцами и «Краснодаром», победу в котором одержал московский клуб.

«Ребята — молодцы. Все отдавались до конца — это самое главное», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победу в Кубке России одержал московский ЦСКА, обыгравший в серии пенальти «Краснодар» со счётом 6:5. Капитан армейцев Игорь Акинфеев дважды выручил свою команду во время этой серии, отразил удары игроков соперника.

Выигранный Кубок России — первый трофей для ЦСКА с 2018 года. Тогда красно-синие завоевали Суперкубок, обыграв «Локомотив» (1:0).

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча пройдёт в Казани 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена».