Алексей Ионов: не заканчиваю карьеру. Буду играть в российском чемпионате
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Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов поделился планами на дальнейшую карьеру.
«Где продолжу карьеру? Не могу сказать. Нет, карьеру не заканчиваю. Посмотрите на мою форму — куда мне заканчивать? Да, это будет российский чемпионат», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ионов выступал за «Краснодар» на протяжении трёх сезонов (с 2020 года). Полузащитник не выигрывал трофеев с «быками».
В сезоне-2022/2023 на счету Ионова 38 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «быками» действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.
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