Федотов: борьба с «Зенитом»? ЦСКА нужны усиления почти всех позиций

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов предположил, каким образом его команда может навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне.

«Вопрос о том, как навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне, звучит неоднократно, но сначала нам всё нужно переосмыслить, хорошо поработать на трансферном рынке. Нужны усиления почти всех позиций. Подписание Игоря – хороший сигнал, трофей, думаю, позволит нам находить большее взаимопонимание с теми ребятами, с которыми нужно перезаключить контракты», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В сезоне-2022/2023 ЦСКА в первый год работы Федотова занял второе место в чемпионате России, отстав от «Зенита» на 12 очков. Также армейцы выиграли Кубок страны.