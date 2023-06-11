Федотов: борьба с «Зенитом»? ЦСКА нужны усиления почти всех позиций
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов предположил, каким образом его команда может навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне.
«Вопрос о том, как навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне, звучит неоднократно, но сначала нам всё нужно переосмыслить, хорошо поработать на трансферном рынке. Нужны усиления почти всех позиций. Подписание Игоря – хороший сигнал, трофей, думаю, позволит нам находить большее взаимопонимание с теми ребятами, с которыми нужно перезаключить контракты», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В сезоне-2022/2023 ЦСКА в первый год работы Федотова занял второе место в чемпионате России, отстав от «Зенита» на 12 очков. Также армейцы выиграли Кубок страны.
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