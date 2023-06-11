Эдуард Сперцян: мне ничего не известно об интересе «Аякса»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после поражения в финальном матче Кубка России от ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти) высказался об интересе со стороны «Аякса».

«Мне ничего не известно об интересе «Аякса». Но я бы хотел попробовать свои силы в Европе», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата».

В сезоне-2022/2023 на счету Сперцяна 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. 23-летний хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата России, а также был признан лучшим полузащитником сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее появилась информация о предметном интересе «Аякса» к Сперцяну.