Эдуард Сперцян: мне ничего не известно об интересе «Аякса»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после поражения в финальном матче Кубка России от ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти) высказался об интересе со стороны «Аякса».
«Мне ничего не известно об интересе «Аякса». Но я бы хотел попробовать свои силы в Европе», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата».
В сезоне-2022/2023 на счету Сперцяна 40 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. 23-летний хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата России, а также был признан лучшим полузащитником сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
Ранее появилась информация о предметном интересе «Аякса» к Сперцяну.
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