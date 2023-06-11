Владимир Федотов: назвать сезон ЦСКА неуспешным у меня не повернётся язык

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги сезона-2022/2023.
«Нужно спросить руководство, насколько мы справились с задачами, поставленными перед командой. Назвать его неуспешным у меня не повернётся язык. Мы бок о бок с ребятами прошли этот сезон. Когда осенью мы были в незавидном положении, можно было опустить руки и ничего не иметь, но мы были с этим не согласны. Зимой у нас было больше времени, чтобы узнать друг друга лучше, создать боеспособный коллектив, семью и завоёвывать трофеи», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, ЦСКА завоевал Кубок России, переиграв «Краснодар» в финальном матче. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти (1:1, по пенальти – 6:5). В Российской Премьер-Лиге армейцы финишировали на втором месте.
- 11 июня 2023
-
22:25
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:08
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22