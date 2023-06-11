Владимир Федотов: назвать сезон ЦСКА неуспешным у меня не повернётся язык

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги сезона-2022/2023.

«Нужно спросить руководство, насколько мы справились с задачами, поставленными перед командой. Назвать его неуспешным у меня не повернётся язык. Мы бок о бок с ребятами прошли этот сезон. Когда осенью мы были в незавидном положении, можно было опустить руки и ничего не иметь, но мы были с этим не согласны. Зимой у нас было больше времени, чтобы узнать друг друга лучше, создать боеспособный коллектив, семью и завоёвывать трофеи», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок России, переиграв «Краснодар» в финальном матче. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти (1:1, по пенальти – 6:5). В Российской Премьер-Лиге армейцы финишировали на втором месте.