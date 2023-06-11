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«Манчестер Сити» заработал почти € 350 млн призовых за сезон-2022/2023

«Манчестер Сити» заработал почти € 350 млн призовых за сезон-2022/2023
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«Манчестер Сити» заработал € 341 млн призовых по итогам завершившегося сезона-2022/2023.

Накануне «горожане» выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0) и, таким образом, оформили требл в сезоне-2022/2023. Кроме Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» покорились также английская Премьер-лига и Кубок Англии.

«Сити» стал второй английской командой, сделавшей требл по итогам одного сезона — ранее такого достижения добивался «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона.

За победу в чемпионате Англии «Манчестер Сити» получит около € 209 миллионов, за победу в Лиге чемпионов – около € 127,5 миллионов, а за победу в Кубке Англии «горожане» заработают € 4,5 миллиона.

Ранее стало известно, что «Ман Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам сезона. На втором месте расположилась «Бавария», а на третьем — «Челси».

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