Семь игроков «Манчестер Сити» — в символической сборной Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую команду Лиги чемпионов по итогам сезона‑2022/2023.

Накануне в финале турнира, прошедшем на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, Турция, «Манчестер Сити» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 1:0 и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Семь игроков «горожан» в итоге попали в символическую сборную, составленную УЕФА. От «Интера» в этой команде два футболиста — это защитники Алессандро Бастони и Федерико Димарко.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»)

Защитники: Кайл Уолкер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»)

Полузащитники: Джон Стоунз, Родри, Кевин Де Брёйне (все — «Манчестер Сити»)

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»)