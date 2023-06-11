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«Опасный хаос». Британские фанаты раскритиковали УЕФА за плохую организацию финала ЛЧ

«Опасный хаос». Британские фанаты раскритиковали УЕФА за плохую организацию финала ЛЧ
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УЕФА столкнулся с большим давлением со стороны британских фанатов и журналистов из-за плохой организации финала Лиги чемпионов, который принимал стадион имени Ататюрка в Стамбуле.

Коллапс транспортной системы вынудил болельщиков по три часа сидеть в автобусах без воды и туалетов. Пожилым фанатам и людям с инвалидностью пришлось преодолеть по нескольку километров по пересечённой местности, что попасть на стадион, а после его покинуть, отдав таксистам по € 200. На самом стадионе было всего 20 туалетов на 20 000 человек, а чтобы купить воду или еду, нужно было провести в очереди не меньше часа.

Фанаты охарактеризовали организацию мероприятия как «опасный хаос», недоумевая, как столь крупное событие в 2023 году можно было провести на таком плохо оборудованном стадионе, расположенном более чем в 20 км от центра города.

«В 16:00 уже скопилась огромная очередь на автобусы и, вообще, не было удобств, о чём нас предупреждали. Поэтому мы захватили с собой воду и приготовились к тому, что туалета не будет. Однако мы простояли на жаре 45 минут, а когда, в конце концов, сели в автобус, полиция и стюарды отобрали у нас воду, так как мы не могли ничего пронести на стадион.

Наш автобус ехал два часа, а другие — три, без воды и туалетов. Одного парня вырвало в автобусе из-за жары. Другие так отчаянно нуждались в туалете, что мочились в окна… Болельщицы, конечно, не могли просто пописать на забор, поэтому стояли в очереди целый час. Одна женщина рассказала мне, что в какой-то момент она расплакалась от отчаяния. Затем мы пошли на стадион. Несмотря на тщательный досмотр, проверку билетов и повторный обыск, пройти на свои места удалось довольно быстро. Я посадил пожилого отца и отправился за водой.

Торговых киосков было всего два на 15-20 тыс. человек, и всего четыре банкомата. Финал спонсировал Mastercard, и на стадионе они установили только четыре автомата, один из которых сломался. Мне потребовался один час и 45 минут, чтобы купить воду. Люди сходили с ума. Я сочувствовал парням, работавшим в киоске, так как они были совершенно подавлены. Фанатам приходилось платить почти € 50 за два куска дешёвого мяса, два пакета воды и бутылку «пепси», – приводит слова Ник Стэплтона, обладателя сезонного абонемента на матчи «Манчестер Сити» и журналиста-фрилансера The Independent.

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