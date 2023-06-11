Эррера — о Месси в «Интер Майами»: Лео войдёт в историю клуба

Бывший полузащитник «ПСЖ», а ныне игрок «Атлетика» Андер Эррера считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси будет успешен в «Интер Майами».
«Я очень рад за него. Майами – очень привлекательное место для него и его семьи, поближе к Аргентине. Он будет в лиге, которая быстро развивается, и стране, которая является мировой державой. Как по мне, ему там понравится больше, чем в Саудовской Аравии.
Я считаю США более романтичной страной. Я думаю, что он войдёт в историю «Интер Майами», и я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Эрреру TyC Sports.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Летом нападающий на правах свободного агента присоединился к «Интер Майами».
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