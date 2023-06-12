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Президент «Баварии»: уверен, что отношения нормализуются и Кан вернётся в нашу семью

Президент «Баварии»: уверен, что отношения нормализуются и Кан вернётся в нашу семью
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о разговоре с Оливером Каном, которого уволили с должности генерального директора клуба.

«На прошлой неделе разговаривал с Оливером Каном по телефону. «Бавария» всегда готова к сотрудничеству.

Также относительно уверен, что отношения нормализуются и Оливер вернётся в семью «Баварии», — приводит слова Хайнера Sky Sports.

Напомним, об уходе Оливера Кана и Хасана Салихамиджича «Бавария» объявила в день, когда команда Томаса Тухеля выиграла чемпионский титул. По словам Кана, ему даже не позволили отпраздновать это событие вместе с командой.

«Бавария» стала чемпионом Германии после победы над «Кёльном» в матче 34-го тура Бундеслиги. «Боруссия» (Дортмунд) в параллельной встрече сыграла вничью с «Майнцем», что позволило мюнхенцам подняться на первое место.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?

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