«Бавария» объявила о переходе Конрада Лаймера из «Лейпцига»
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Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе австрийского полузащитника Конрада Лаймера, выступавшего ранее за «РБ Лейпциг».
Лаймер перешёл в «Баварию» на правах свободного агента. Контракт 26-летнего австрийского полузащитника с «рекордмайстером» рассчитан до июня 2027 года.
«Мы очень рады, что подписали контракт с Конрадом Лаймером. Он приходит в наш клуб как двукратный обладатель Кубка Германии, и мы надеемся, что теперь мы вместе отпразднуем ещё много великих побед и титулов в «Баварии», — сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен.
Лаймер сыграл 29 матчей за «РБ Лейпциг» в прошедшем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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