«Бавария» объявила о переходе Конрада Лаймера из «Лейпцига»

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе австрийского полузащитника Конрада Лаймера, выступавшего ранее за «РБ Лейпциг».

Лаймер перешёл в «Баварию» на правах свободного агента. Контракт 26-летнего австрийского полузащитника с «рекордмайстером» рассчитан до июня 2027 года.

«Мы очень рады, что подписали контракт с Конрадом Лаймером. Он приходит в наш клуб как двукратный обладатель Кубка Германии, и мы надеемся, что теперь мы вместе отпразднуем ещё много великих побед и титулов в «Баварии», — сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен.

Лаймер сыграл 29 матчей за «РБ Лейпциг» в прошедшем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.