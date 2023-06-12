Арсен Венгер призвал «Манчестер Сити» омолодить состав

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном усилении состава «Манчестер Сити».

«Готов ли «Манчестер Сити» к новому вызову? Будут ли себя мотивировать на новый вызов? Возможно, они потеряют важных игроков. Эта команда не старая, но в ней нет молодых игроков. Кроме Холанда, которому сейчас 22 года, всем остальным от 24 до 32 лет. Поэтому двух-трёх футболистов надо сменить», — приводит слова Венгера The Mirror.

«Манчестер Сити» обыграл в финале Лиги чемпионов «Интер». Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).