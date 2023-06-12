Тренер сборной Германии высказался о предстоящем матче с Украиной
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Украины.
«Игрокам сборной Украины будет приятно сыграть с Германией и получить возможность отвлечься от проблем, с которыми они сталкиваются у себя дома. Мы хотим гарантировать, что все, кто будет находится на стадионе, увидят привлекательную игру», — приводит слова Флика «твиттер» Bayern&Germany.
Германия сыграет с Украиной сегодня, 12 июня. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Игра, которая пройдёт в немецком Бремене, станет 1000-й в истории сборной Германии. Встреча будет носить благотворительный характер.
Напомним, Германия примет чемпионат Европы 2024 года.
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