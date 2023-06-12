Сергей Ребров: Германия — одна из стран, которая больше всех поддерживает Украину

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от сегодняшней товарищеской встречи с Германией.
«Я считаю, что важно подготовиться к официальным матчам. Для Украины в любой игре есть вопросы результата. Но сейчас у нас нет времени на подготовку к официальным матчам. Потому эту игру рассматриваем как подготовку.
Во-первых, хотим поблагодарить Германию. Как по мне, Германия – одна из стран, которая больше всех поддерживает нашу страну. Нам приятно играть здесь, играть 1000-й матч для немецкой сборной. Но для меня футбол – это эмоции. Для наших людей в стране. Нам их не хватает.
Я сказал игрокам, что мы должны дать людям эмоции, поддержать их. И показать на поле характер. Эта игра не официальная, но показать характер – важно. Мы здесь и демонстрируем, что Украина жива, а мы играем в футбол», — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.
Матч Германии с Украиной будет носить благотворительный характер и пройдёт сегодня в Бремене.
- 12 июня 2023
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