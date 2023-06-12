Салихова: «Динамо» совершило акт суицида, назначив Йокановича

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о сезоне «Динамо», заявив, что бело-голубые совершили акт суицида, назначив на пост главного тренера сербского специалиста Славишу Йокановича.

«Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им всё нравится. Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Йоканович был назначен на пост главного тренера «Динамо» летом прошлого года. Сербский специалист был уволен весной 2023 года. «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России и вылетело из Кубка страны.