Салихова: «Ростову» дарились всевозможные пенальти в качестве компенсации за их неудобства

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги сезона-2022/2023 в РПЛ для «Ростова», заявив, что ростовчане получали пенальти в качестве компенсации за переезды и неудобства.

«За их переезды и неудобства в качестве компенсации «Ростову» дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Отметим, что «Ростов» был вынужден путешествовать до других городов России на других видах транспорта, так как авиасообщение с Ростовом-на-Дону осложнено. По итогам сезона команда Валерия Карпина заняла четвёртое место в чемпионате России. По ходу сезона «Ростов» установил рекорд РПЛ по пенальти в пользу одной команды.