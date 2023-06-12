Винисиус взял 7-й игровой номер в «Реале»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор со следующего сезона будет играть под седьмым номером.

Ранее «семёрка» принадлежала бельгийскому полузащитнику Эдену Азару, который этим летом покинул мадридский клуб на правах свободного агента.

До бельгийца под седьмым номером выступал Криштиану Роналду, ныне защищающий цвета саудовского «Аль-Насра», а ещё ранее — нападающий и воспитанник клубной академии Рауль. Сам Винисиус играл под 20-м номером.

Винисиус Жуниор — воспитанник «Фламенго». К «Реалу» он присоединился летом 2018 года. В прошлом сезоне бразильский нападающий провёл 33 матча в рамках чемпионата Испании, забил 10 голов и сделал девять результативных передач. «Реал» завершил кампанию на втором месте.