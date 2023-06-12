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Агент Васина ответил на вопрос, готов ли Виктор вернуться в РПЛ

Агент Васина ответил на вопрос, готов ли Виктор вернуться в РПЛ
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Футбольный агент Арсен Минасов, который представляет интересы защитника «Кайрата» Виктора Васина, заявил, что есть вероятность возвращения футболиста в Российскую Премьер-Лигу. Агент отметил, что решение Васина будет зависеть от конкретного предложения.

«Возможно. Всё зависит от предложения», – приводит слова Арсена Минасова Metaratings.

Напомним, до переезда в Казахстан Васин выступал за ЦСКА, «Уфу», «Мордовию» и ряд других клубов. Всего в чемпионате России он провёл 143 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В «Кайрат» Васин перебрался в феврале 2022 года. Его действующее соглашение с казахстанским клубом рассчитано до конца 2023 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении Васина в ЦСКА.

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