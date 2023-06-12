Мусаев: гаишник остановил меня и спрашивал, зачем Дзюба записал видео

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о забавных ситуациях, связанных с сотрудниками ГАИ. Специалист вспомнил историю, как Ари договорился с помощью футбольных мячей, чтобы правоохранители отпустили его одноклубников.
«Часто ли останавливали гаишники в Краснодаре? В городе не часто. У нас была база в Адыгее, вот там останавливали — и сразу отпускали, узнав меня, ребята любят футбол. Кстати, передаю привет адыгейским гаишникам!
Был один случай. Спешу, где-то нарушаю, останавливают: «О! Мурад, ты?» — «Да, я, извиняюсь за нарушение». — А он мне: «А чё там с Дзюбой произошло, зачем он видео записал?» Я говорю: «Я тренер Краснодара, откуда знаю». Он улыбнулся, говорит: «Хорошей дороги».
И ещё было. Еду уже ночью с базы по объездной, смотрю, стоят машины Кайо и Вандерсона. Остановили гаишники, которые за футболом вообще не следят. Ребят поймали на сплошной. Останавливаюсь, хотел помочь, меня полицейский спрашивает: «Вы кто? Тренер? А чё у вас машина хуже, чем у игроков?» — «На какую заработал». Хотя у меня «БМВ» «пятёрка» была…
И за мной останавливается Ари. Полицейским по-русски говорит: «Братишки, отпустите их, вот вам мячи!» — и даёт мячи с автографами. Полицейские в непонятках. «Да кто это такой?» «Известный футболист!» Ребят отпустили, но мячи взяли!» — приводит слова Мусаева Sport24.
- 12 июня 2023
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