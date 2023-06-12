«Мне было смешно». Мусаев — о шоу Слуцкого и Дзюбы

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, ныне работающий в азербайджанском «Сабахе», признался, что ему нравится шоу с участием Леонида Слуцкого на YouTube. По мнению специалиста, Слуцкий имеет право заниматься всем, чем захочет — в том числе медийной деятельностью. Также Мусаев заявил, что всё ещё считает Леонида Викторовича топ-тренером по меркам России.

«Коммент.Тренер» нравится, смотрел все выпуски. Шоу с Дзюбой? (улыбается) Леонид Викторович имеет право заниматься всем, чем захочет. Видно, что он кайфует. Смотрел ли я? Да, смотрел. Было ли мне смешно? Да, было смешно. Имеет ли право Викторович делать всё, что хочет? Конечно, имеет.

Слуцкий — это всё ещё топ-тренер? Да, конечно! Один из самых титулованных тренеров в России, всё доказал», — приводит слова Мусаева Sport24.