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«Он был большим другом России». Путин отреагировал на известие о кончине Берлускони

«Он был большим другом России». Путин отреагировал на известие о кончине Берлускони
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Президент России Владимир Путин отреагировал на известие о кончине бывшего премьер-министра Италии и владельца «Милана» и «Монцы» Сильвио Берлускони, заявив, что итальянец был большим другом российского народа и многое сделал для установления дружеских отношений между странами.

«Безусловно, это был политик европейского, можно сказать и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которую не имеют политики такого масштаба: привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Берлускони скончался в возрасте 86 лет. В 2017 году политик продал «Милан», а через год стал владельцем «Монцы».

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