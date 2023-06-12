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Экс-защитник ЦСКА Бекао может перейти в «Галатасарай»

Экс-защитник ЦСКА Бекао может перейти в «Галатасарай»
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Бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за итальянский «Удинезе», может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает «твиттер» Sports Digitale.

По информации источника, «Галатасарай» добавил Бекао в список целей для усиления состава. Руководство турецкого клуба запросило у «Удинезе» информацию по бразильскому защитнику.

27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец сыграл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.

За «Удинезе» бразилец играет с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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