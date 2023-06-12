Зайнутдинов: победа в Кубке — мой самый счастливый день в ЦСКА. Голоса нет

Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов Бактиёр прокомментировал победу красно-синих в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Самый счастливый день в ЦСКА. Голоса нет, всем большое спасибо. «Краснодар» хорошо играл, временами перехватывали инициативу. Хотя не сказать, что у них было много моментов. Взять пропущенный гол — нас в нашей штрафной было пять человек: подача — гол», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 11 июня, на московском стадионе «Лужники» ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в финале Кубка России, обыграв команду Владимира Ивича в серии послематчевых пенальти. Для ЦСКА завоёванный трофей стал первым за последние пять лет.