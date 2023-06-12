Анчелотти подал в суд на «Эвертон» по коммерческим вопросам

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подал судебный иск в отношении английского клуба «Эвертон». Дело было зарегистрировано в Высоком суде Лондона. Жалоба связана с «общими коммерческими договорённостями», сообщает The Guardian.

О том, какие именно претензии были выдвинуты Анчелотти по отношению к клубу, в котором он работал ранее, не известно. Юристы тренера не комментируют ситуацию, «Эвертон» тоже не ответил на запросы британских журналистов.

Анчелотти начал тренировать «Эвертон» в 2019 году, в 2021 он покинул клуб. Сейчас у него действует контракт с «Реалом» до 2024 года. С мадридским клубом итальянец одерживал победы в Ла Лиге, национальном кубке и Лиге чемпионов.