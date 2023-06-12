Вагнер Лав – о первом крупном заработке: схватил сумку с деньгами и не отпускал ни на миг

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, которому 11 июня исполнилось 39 лет, рассказал о первом большом заработке в футбольной карьере. Это были премиальные за выход армейского клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.
«Я никогда в жизни не видел столько денег. Это было $ 70 тыс. Я положил деньги в сумку и меня буквально трясло, я был в отчаянии, схватила сумку и не отпускал ни на миг.
Пришёл домой, позвал маму в комнату и бросил деньги на кровать. Она закричала: «Боже мой, ты украл это, сынок!». В то время сцена была очень смешной. После я сказал: на эти деньги я куплю тебе дом с бассейном и мангалом. Она, кстати, до сих пор живёт в этом доме», – рассказал Лав в интервью O Globo.
Издание отмечает, что Вагнер Лав, выросший в бедном районе Рио-де-Жанейро, всегда мечтал о собственном доме. Он вложил первые, заработанные ещё в «Палмейрасе» деньги в покупку домика для мамы в Бангу, а на первую по-настоящему крупную премию обеспечил переезд доньи Хайру в Рекрейо, престижный район Рио.
- 12 июня 2023
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